Mit 13.000 Euro dotiert: Innsbrucker Kunstpreis geht an Johanna Tinzl

Innsbruck – Die Tiroler Künstlerin Johanna Tinzl wird mit dem „Preis der Landeshauptstadt Innsbruck für künstlerisches Schaffen 2026“ ausgezeichnet. Der heuer in der Sparte Bildende Kunst vergebene Preis ist mit 13.000 Euro dotiert.

Die Fachjury bestand aus Günther Dankl (freier Kurator), Claudia Mark (Kunsthaus Graz) und Jürgen Tabor (Museum der Moderne Salzburg). Sie würdigte insbesondere die gesellschaftliche Relevanz von Tinzls Arbeiten.

Drängende gesellschaftliche Fragen

In ihren ortsbezogenen und häufig partizipativen Projekten setzt sie sich mit Erinnerungskultur, sozialen Fragestellungen sowie aktuellen Themen wie Klimawandel und dem Verlust von Biodiversität auseinander. Dabei arbeitet Tinzl medienübergreifend mit Skulptur, Installation, Film, Fotografie, Sound und Text.

Die 1976 in Innsbruck geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Wien. Zu ihren jüngsten Auszeichnungen und Förderungen zählen unter anderem das Staatsstipendium für Bildende Kunst, das Hilde-Zach-Stipendium der Stadt Innsbruck sowie mehrere Ankäufe durch öffentliche Sammlungen.

„Mit Johanna Tinzl zeichnen wir eine Künstlerin aus, deren Arbeit weit über die Stadt hinaus wirkt“, betont Bürgermeister Johannes Anzengruber. Der Preis sei zugleich ein Zeichen der Wertschätzung für zeitgenössische Kunst und für jene, die mit ihrem Schaffen neue Perspektiven eröffnen. (TT)