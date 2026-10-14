Europas Oscars: Österreichische Filme sorgen für Aufsehen

Marie Kreutzer, Markus Schleinzer und Sandra Wollner stehen mit ihren neuen Filmen auf der Shortlist für den Europäischen Filmpreis. Auch in den Kategorien Animation und Kurzfilm ist Österreich vertreten.

Das europäische Kino blickt derzeit auch nach Österreich. Gleich mehrere heimische Produktionen haben den Sprung auf die Shortlist des 39. Europäischen Filmpreises geschafft und dürfen damit weiter auf eine Nominierung für die wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Films hoffen.

In der Sparte Spielfilm finden sich mit Marie Kreutzers Missbrauchsdrama „Gentle Monster“, Markus Schleinzers historischer Emanzipationsgeschichte „Rose“ und Sandra Wollners Trauerdrama „Everytime“ gleich drei österreichische Regiearbeiten unter den 46 ausgewählten Produktionen. Ebenfalls vertreten ist die österreichische Koproduktion „Das geträumte Abenteuer“ der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach.

Mehr zum Thema:

Die von der Europäischen Filmakademie veröffentlichte Vorauswahl gilt als erster wichtiger Gradmesser auf dem Weg zu den sogenannten europäischen Oscars. Zu den Konkurrenten zählen heuer unter anderem neue Arbeiten von Pawel Pawlikowski und Cristian Mungiu.

Chancen in mehreren Kategorien

Nicht nur im Spielfilm ist Österreich im Rennen. In der Kategorie Animation schaffte Verena Fels mit dem Kinder- und Familienfilm „Monster Mia“ den Sprung auf die Liste der acht ausgewählten Produktionen. Bei den Kurzfilmen hoffen Emma Hütt und Tina Muffler mit „Bleifrei 95“ auf eine Nominierung.

Nun liegt die Entscheidung bei den rund 5700 Mitgliedern der Europäischen Filmakademie. Sie wählen in den kommenden Wochen die Nominierten. Bekannt gegeben werden diese am 14. November beim Filmfestival in Thessaloniki. Die Endauswahl der Kurzfilme wird bereits einen Tag zuvor in Sevilla präsentiert.

Verleihung im Jänner in Athen

Der Europäische Filmpreis gilt als wichtigste Auszeichnung des Kontinents und wird häufig als europäisches Gegenstück zu den Oscars bezeichnet. Nach der Gala in Berlin im Vorjahr wandert die Preisverleihung diesmal nach Griechenland: Am 16. Jänner werden die Trophäen in Athen vergeben. (TT, APA)