Energieagentur warnt: Diesel könnte knapper werden

Autofahrer müssen sich auf eine anhaltende Dieselknappheit bis weit ins kommende Jahr hinein einstellen. Davor warnt die Internationale Energieagentur.

Die Lage an den Dieselmärkten sei extrem angespannt, berichtet die Internationale Energieagentur (IEA). Grund dafür sei, dass die Lagerbestände vor dem Winter ungewöhnlich stark abgebaut worden seien. Zugleich bleibe die Produktion eingeschränkt.

Angriffe auf Raffinerien

Auslöser für die Verknappung sind Produktionsausfälle infolge von Angriffen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Allein im September seien die Dieselausfuhren aus dem Nahen Osten und Russland um zusammen 1,3 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen, teilte die Agentur mit. Um die Preise zu dämpfen, koordinieren die IEA-Mitgliedsländer derzeit die Freigabe von 100 Millionen Barrel Öl und Diesel aus ihren strategischen Reserven.

Die IEA warnte zudem vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen. Die Rekordpreise für Diesel trieben bereits die Kosten für Waren und damit die Inflation in die Höhe, belasteten die Realeinkommen und die Konjunktur. Im Großhandel kletterten die Dieselpreise vergangenen September in Europa und den Vereinigten Staaten auf den Rekordwert von etwa 220 US-Dollar pro Barrel.

Kritik an Trumps Diesel-Deal

Die von US-Präsident Donald Trump kürzlich angekündigte und viel kritisierte Lockerung der russischen Dieselexportbeschränkungen wird das globale Gleichgewicht des Gasölmarktes wahrscheinlich kaum wesentlich verändern, schreibt die Energieagentur. Denn die aktuellen Exportbeschränkungen seien auf mangelnde betriebsfähige russische Raffinerien zurückzuführen.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisierte das Dieselabkommen zwischen den USA und Russland als „sehr riskante Entscheidung“. Zwölf US-Senatoren warfen Trump wegen seines Diesel-Deals mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin „Verrat“ vor.

Russischer Tanker am Weg nach Marokko

Am Mittwoch nahm Russland seine Dieselausfuhren wieder auf. Ein russischer Tanker setzte sich vom Ostsee-Hafen Primorsk aus mit rund 40.000 Tonnen schwefelarmem Diesel in Bewegung. Ziel: Marokko.