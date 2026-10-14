Pariser Autosalon (6)
Geely strebt mehr Bekanntheit und größeres Produktportfolio an
Die Neugier war groß, nachdem Geely Anfang der Woche auf dem Pariser Autosalon den Monjaro EM-i Plug-in-Hybrid enthüllt hatte.
© Markus Höscheler
Schlag auf Schlag geht es bei dem bei uns weitgehend unbekannten chinesischen Autohersteller. Nach dem offiziellen Österreich-Start im August mit zwei Modellen wurde kürzlich ein drittes enthüllt, auf dem Pariser Autosalon folgten die Europapremiere des Monjaro und die Verkündung eines interessanten Projekts.
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