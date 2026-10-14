Differenzen mit Bürgermeister
Lautes Magistratsfest löste in Innsbruck Polizeieinsatz aus: Jetzt drohen Anzeigen
Die Remise der Innbrucker Verkehrsbetriebe war am Freitag nicht nur Schauplatz für ein rauschendes Fest, sondern auch für einen Polizeieinsatz, der für Irritationen sorgte.
© Liebl Daniel
Ein angeblich fehlender Amtsbescheid für eine Magistratsfeier war am Freitag der Grund für Unstimmigkeiten zwischen Polizei und Stadtführung. Bürgermeister Anzengruber wurde sogar von der Tanzfläche geholt.
Kommentare