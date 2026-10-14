Differenzen mit Bürgermeister

Lautes Magistratsfest löste in Innsbruck Polizeieinsatz aus: Jetzt drohen Anzeigen

Die Remise der Innbrucker Verkehrsbetriebe war am Freitag nicht nur Schauplatz für ein rauschendes Fest, sondern auch für einen Polizeieinsatz, der für Irritationen sorgte.
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Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Ein angeblich fehlender Amtsbescheid für eine Magistratsfeier war am Freitag der Grund für Unstimmigkeiten zwischen Polizei und Stadtführung. Bürgermeister Anzengruber wurde sogar von der Tanzfläche geholt.

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