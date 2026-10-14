„Bin erst 40“: Sebastian Kurz hält sich Hintertür in die Politik offen

Nachdem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Rückkehrambitionen in die Politik bisher stets dementiert hat, lässt er sich nun eine Hintertür offen. „Ich bin erst 40 und habe noch viele Jahre vor mir. Aber derzeit fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich tue“, sagte er in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit dem deutschen Handelsblatt. Konkrete Pläne nannte der Ex-Politiker, gegen den in der ÖVP-Korruptionsaffäre weiter ermittelt wird, nicht.