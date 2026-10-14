23 Verstöße und abgefahrener Reifen bei Lkw-Kontrolle am Arlberg

Ein 45-jähriger Lkw-Lenker wurde auf der S16 kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Bei einer Lkw-Kontrolle auf der S16 in St. Jakob am Arlberg hat die Polizei am Mittwochnachmittag insgesamt 23 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Ein Reifen des Aufliegers war zudem bis zum Gewebe abgefahren und musste noch vor Ort gewechselt werden.

Der 45-jährige Fahrer wurde gegen 13.45 Uhr bei der Mautstelle des Arlbergtunnels kontrolliert. Laut Polizei hatte er seine Fahrerkarte zuvor in Italien und Belgien wiederholt aus dem Kontrollgerät genommen. Anschließend soll er durchgehende Ruhezeiten nachgetragen und damit die gespeicherten Aufzeichnungen verfälscht haben.