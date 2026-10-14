Anthropic integriert Wahlinfos in KI-Chatbot Claude

Das US-KI-Unternehmen Anthropic will noch vor den US-Kongresswahlen im November offizielle Wahlinformationen und Ergebnisse in seinen Chatbot Claude integrieren. Noch in diesem Monat sollen US-Nutzer bei Fragen zum Ablauf der Wahlen Antworten erhalten, die direkt aus der Datenbank der gemeinnützigen Organisation Democracy Works stammen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Ziel sei es, Claude als nützliches Werkzeug für politische Diskussionen zu positionieren und zugleich Missbrauch im Zusammenhang mit den Wahlen zu verhindern. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Firmen der Branche ihre Chatbots zunehmend als Nachrichten- und Informationsquellen etablieren. Dies könnte Anthropic helfen, während des Wahlkampfs mehr Nutzer anzuziehen.