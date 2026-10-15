Nordkorea feuert zwei Marschflugkörper von U-Booten ab

Nordkorea hat nach eigenen Angaben zwei strategische Marschflugkörper getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, wurden die beiden Marschflugkörper am Mittwoch von U-Booten aus ins Ostmeer abgefeuert, das auch als Japanisches Meer bekannt ist. Der Test habe keine "nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer" gehabt.

Beim Test sei es darum gegangen, die Einsatzbereitschaft von "Unterwasser-Kampfsystemen zu überprüfen" und Marineeinheiten zu trainieren, schrieb KCNA. Die Tests hätten die "hohe Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Leistungsfähigkeit der Kriegsabschreckungsmittel" Nordkoreas unter Beweis gestellt.