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Reinbacher von Montreal ins NHL-Team beordert
Reinbacher vor nächsten NHL-Einsätzen
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Die Montreal Canadiens haben Verteidiger David Reinbacher wegen Verletzungsausfällen vom Farmteam Laval Rocket in ihren NHL-Kader geholt. Bei der knappen 4:5-Niederlage der Kanadier am Mittwoch (Ortszeit) bei den Washington Capitals kam der 21-Jährige aber noch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Vorarlberger für die Canadiens zweimal aufgelaufen. Nach der Vorbereitung hatte Reinbacher den Sprung in den NHL-Kader verpasst, nun erhält er die nächste Chance.
Für die Canadiens, die im siebenten Saisonspiel die vierte Niederlage kassierten, geht es in der Nacht auf Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Buffalo Sabres weiter.
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