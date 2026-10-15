Anruferin gab sich als Bankmitarbeiterin aus: 65-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz betrogen

Ein Mann ist am Mittwochabend Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Als er misstrauisch wurde, alarmierte er die Polizei und verhinderte damit größeren Schaden.

Eine falsche Bankmitarbeiterin hat einen 65-Jährigen aus dem Bezirk Schwaz um einen mehr als 1000 Euro gebracht. Der Mann wurde am Mittwochabend telefonisch von einer hochdeutsch sprechenden Frau kontaktiert.

Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin seiner Hausbank aus. Sie behauptete, dass ein Angriff auf das Girokonto des 65-Jährigen stattgefunden habe. Um sein Geld zu sichern, müsse er es auf ein angebliches „Sperrkonto“ überweisen.