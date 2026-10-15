Grobe Missstände bei Vergabe von Wäsche-Service im Wörgler Seniorenheim

In der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats wurde ein brisanter Bericht des Überprüfungsausschusses präsentiert. Demnach kam es im Seniorenheim beim Anbieterwechsel für Wäscherei-Dienstleistungen zu groben Verfehlungen: Einerseits bei der Vergabe, andererseits haben sich die Kosten vervierfacht.