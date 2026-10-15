Überprüfung durch Ausschuss
Grobe Missstände bei Vergabe von Wäsche-Service im Wörgler Seniorenheim
Die Vorgänge im Seniorenheim Wörgl gaben schon mehrfach Anlass für Schlagzeilen. Seit 2022 hat die Heimleitung mehrfach gewechselt.
© Theresa Aigner
In der jüngsten Sitzung des Wörgler Gemeinderats wurde ein brisanter Bericht des Überprüfungsausschusses präsentiert. Demnach kam es im Seniorenheim beim Anbieterwechsel für Wäscherei-Dienstleistungen zu groben Verfehlungen: Einerseits bei der Vergabe, andererseits haben sich die Kosten vervierfacht.
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