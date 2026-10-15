Geringe Fahrgastzahlen
Waldbahn auf dem Prüfstand: So geht es mit der Innsbrucker Tramlinie 6 weiter
Die Igler Waldbahn verkehrt seit 126 Jahren, verzeichnet allerdings geringe Fahrgastzahlen. Sie wird vor allem für Ausflugsfahren genutzt.
© Thomas Böhm
Der Betrieb der Innsbrucker Straßenbahnlinie 6 stand drei Jahre lang auf dem Prüfstand. Ein Grund waren die niedrigen Fahrgastzahlen auf der historischen Route. Jetzt hat der Innsbrucker Gemeinderat entschieden, wie es mit der Waldbahn weitergehen soll.
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