Komposthaufen entzündete sich selbst: Feuerwehr Trins konnte Brand rasch löschen

Kurz nach 21 Uhr wurde am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Trins zu einem Brand gerufen. Die erste Alarmierung lautete „Stadelbrand“. „Es hat sich dann als kleiner Brand bei einem Gartenhäuschen herausgestellt“, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol. Offenbar hatte sich ein Komposthaufen selbst entzündet.