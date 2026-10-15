Einsatz am Mittwochabend
Komposthaufen entzündete sich selbst: Feuerwehr Trins konnte Brand rasch löschen
Kurz nach 21 Uhr wurde am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Trins zu einem Brand gerufen. Die erste Alarmierung lautete „Stadelbrand“. „Es hat sich dann als kleiner Brand bei einem Gartenhäuschen herausgestellt“, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol. Offenbar hatte sich ein Komposthaufen selbst entzündet.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)