Haus Pfiffikus
Gallzein feiert sein sieben Millionen Euro teures „Jahrhundertprojekt“ Schule
Das Haus Pfiffikus. Das denkmalgeschützte Fresko von Max Weiler zierte einst die Westfassade der alten Schule. Beim Neubau wurde es in die Südfassade integriert.
© Gemeinde Gallzein
Bisher fuhr die finanzschwache Gemeinde einen Sparkurs bei einem niedrigen Verschuldungsgrad. Dank großzügiger Landesförderung konnte das das 77 Jahre alte Schulhaus abgerissen und neu gebaut werden. Der Bürgermeister spricht von einem „Jahrhundertprojekt“.
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