23-Jährige verletzt: Auffahrunfall auf Inntalautobahn führte zu kilometerlangem Stau
Viel Geduld brauchten LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs waren. Der Grund: Gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall dreier Autos. Was war passiert?
Wie die Polizei berichtet, musste eine 20-Jährige ihren Wagen aufgrund einer Staubildung abbremsen. Die beiden nachfolgenden Lenkerinnen, eine 23-Jährige und eine 47-Jährige, konnten trotz eingeleiteter Vollbremsungen eine Kollision nicht mehr verhindern.
Die 23-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Die beiden weiteren Beteiligten blieben unverletzt.
Rasch bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau, so die Polizei. Die Fahrzeuge stauten sich bis zur Anschlussstelle Innsbruck-West bzw. auch auf die Brennerautobahn (A13) zurück. Bis 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Stau löste sich dann langsam auf. (TT.com)