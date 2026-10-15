23-Jährige verletzt: Auffahrunfall auf Inntalautobahn führte zu kilometerlangem Stau

Viel Geduld brauchten LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs waren. Der Grund: Gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall dreier Autos. Was war passiert?

Wie die Polizei berichtet, musste eine 20-Jährige ihren Wagen aufgrund einer Staubildung abbremsen. Die beiden nachfolgenden Lenkerinnen, eine 23-Jährige und eine 47-Jährige, konnten trotz eingeleiteter Vollbremsungen eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die 23-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Die beiden weiteren Beteiligten blieben unverletzt.