Unfallstelle geräumt
Unfall auf der Ausfahrt Innsbruck-Ost: Stau im Frühverkehr auf der Inntalautobahn
Die Fahrzeuge stauten sich mehr als sechs Kilometer zurück.
© Screenshot Asfinag
Viel Geduld brauchen LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs sind. Im Bereich der Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost kurz nach dem Amraser Tunnel kam es am Morgen zu einem Unfall. Rasch bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau, berichtet die Polizei.
Die Fahrzeuge stauten sich bis zur Anschlussstelle Innsbruck-West bzw. auch auf die Brennerautobahn (A13) zurück. Zwei Fahrzeuge mussten noch abgeschleppt werden. Bis 9 Uhr war die Unfallstelle dann geräumt. Der Stau langsam auf. (TT.com)