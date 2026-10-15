Unfall auf der Ausfahrt Innsbruck-Ost: Stau im Frühverkehr auf der Inntalautobahn

Viel Geduld brauchen LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs sind. Im Bereich der Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost kurz nach dem Amraser Tunnel kam es am Morgen zu einem Unfall. Rasch bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau, berichtet die Polizei.