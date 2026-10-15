Unfall bei Innsbruck-Ost: Stau im Frühverkehr auf der Inntalautobahn

Viel Geduld brauchten LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs waren. Im Bereich der Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost kurz nach dem Amraser Tunnel kam es am Morgen zu einem Unfall.

Rasch bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau, berichtete die Polizei. Die Fahrzeuge stauten sich bis zur Anschlussstelle Innsbruck-West bzw. auch auf die Brennerautobahn (A13) zurück.

Mehrere Fahrzeuge beteiligt