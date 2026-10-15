Mehrere Fahrzeuge verwickelt
Unfall bei Innsbruck-Ost: Stau im Frühverkehr auf der Inntalautobahn
Die Fahrzeuge stauten sich mehr als sechs Kilometer zurück.
© Screenshot Asfinag
Viel Geduld brauchten LenkerInnen, die Donnerstagfrüh rund um Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs waren. Im Bereich der Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost kurz nach dem Amraser Tunnel kam es am Morgen zu einem Unfall.
Rasch bildete sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau, berichtete die Polizei. Die Fahrzeuge stauten sich bis zur Anschlussstelle Innsbruck-West bzw. auch auf die Brennerautobahn (A13) zurück.
Mehrere Fahrzeuge beteiligt
Laut Leitstelle Tirol waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten noch abgeschleppt werden. Bis 9 Uhr war die Unfallstelle dann geräumt. Der Stau löste sich langsam auf. (TT.com)