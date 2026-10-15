Kehren Mulder und Scully zurück? Oscar-Gewinner öffnet die X-Akten

„Sinners“-Macher Ryan Coogler haucht einer der prägenden Fernsehserien der 1990er-Jahre neues Leben ein. Für das „Akte X“-Remake stehen die Nachfolger von Mulder und Scully bereits fest. Und auch um eine Rückkehr der Originalstars reißen die Spekulationen nicht ab.

Los Angeles – Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der ursprünglichen Erfolgsserie werden die X-Akten neu geöffnet. Die Streaming-Plattform Disney+ hat weitere Details zur Neuauflage von „Akte X“ bekannt gegeben. Hinter dem Projekt steht Ryan Coogler, der zuletzt mit dem Kinohit „Sinners“ für Aufsehen sorgte und nun einem der größten Mystery-Phänomene der Fernsehgeschichte neues Leben einhauchen will.

„Was Chris Carter geschaffen hat, ist einzigartig“, wurde Coogler in einer Erklärung zitiert. Die neue Serie greife jene Elemente auf, die das Original zu einem weltweiten Erfolg gemacht hätten. Gleichzeitig wolle das Team „dieses Universum auf unsere eigene Weise ergründen“.

Gemeinsam mit der Drehbuchautorin und Showrunnerin Jennifer Yale entwickelt Coogler die Neuauflage. Auch Serienerfinder Chris Carter ist an dem Projekt beteiligt.

Himesh Patel wurde als Darsteller der neuen Serie bereits bestätigt. © IMAGO/James Warren

Neue Ermittler für die X-Akten

Für die Hauptrollen der FBI-Ermittler Dana Scully und Fox Mulder wurden Danielle Deadwyler und der britische Schauspieler Himesh Patel verpflichtet. Sie treten die Nachfolge von Gillian Anderson und David Duchovny an, die das Serienuniversum über Jahrzehnte geprägt haben.

Die beiden neuen Hauptdarsteller kennen sich bereits von der gefeierten Endzeitserie „Station Eleven“, in der sie gemeinsam vor der Kamera standen.

Wann die Serie starten soll, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Branchenmedien berichten allerdings, dass das Projekt bereits deutlich über die Pilotphase hinaus fortgeschritten sein soll.

Ryan Coogler gelang zuletzt mit „Blood and Sinners“ ein Erfolg bei Publikum und Kritik. © VALERIE MACON

Die große Frage bleibt offen

Mit der Bekanntgabe der neuen Hauptdarsteller stellt sich für viele Fans vor allem eine Frage: Werden auch Gillian Anderson und David Duchovny noch einmal in ihre legendären Rollen schlüpfen?

Bestätigt ist das derzeit nicht. Die Spekulationen über mögliche Gastauftritte reißen jedoch nicht ab. Die neuen Gesichter stehen fest, doch die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem Kultduo lebt weiter.

Fernsehgeschichte aus den Neunzigerjahren

Die von Chris Carter erfundene Serie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ schrieb in den 1990er-Jahren Fernsehgeschichte. Zwischen 1993 und 2002 entstanden neun Staffeln rund um übernatürliche Phänomene, Verschwörungstheorien und ungeklärte Fälle. Nach einer langen Pause kehrte die Serie 2016 mit einer sechsteiligen Staffel auf die Bildschirme zurück, zwei Jahre später folgte eine weitere Fortsetzung.

Ob Danielle Deadwyler und Himesh Patel an die Strahlkraft ihrer berühmten Vorgänger anknüpfen können, wird sich erst zeigen. Die spannendste offene Frage für viele Fans lautet derzeit allerdings eine andere: Werden Gillian Anderson und David Duchovny noch einmal zu den X-Akten zurückkehren? (TT, AFP, APA)