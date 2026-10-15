Hilary Swank schwanger mit 52 Jahren: Hollywoodstar zeigt leuchtenden Babybauch

Erneutes Mutterglück mit 52. Hilary Swank verriet auf Instagram, dass sie und ihr Ehemann Philip Schneider (53) sich auf Nachwuchs Nummer drei freuen. Das Baby soll noch in diesem Jahr zur Welt kommen.

In dem Instagram-Clip tanzt Swank mit ihrer Familie in der Dunkelheit. Zunächst sind nur ihr Ehemann und die dreijährigen Zwillinge des Paares zu sehen, die an ihren Körpern Leuchtstäbe befestigt haben. Nach wenigen Sekunden sieht man auch die Oscar-Preisträgerin, die ihren Bauch und das kommende Baby auf dieselbe Weise in Szene setzt, dazu. „Viele Leute haben mich gefragt, was mein nächstes Projekt ist – dieses hier erscheint im Dezember.“ Den Post versah Swank mit Emojis, darunter ein Babygesicht und ein Herzsymbol.

Eizellen eingefroren

In einem Interview mit dem britischen Magazin Women's Health hatte Swank 2025 darüber gesprochen, dass sie ihrer späten Mutterschaft einiges abgewinnen würde. „Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller.“ Weil sie bereits Karriere gemacht habe, sei sie auch nicht so gespalten, sagte die Oscar-Preisträgerin damals. Sie könne sich voll auf ihre Kinder einlassen.

Swank („Boys Don't Cry“, „Million Dollar Baby“) hatte nach Angaben des Magazins Eizellen einfrieren lassen. Zum Glück habe sie die Möglichkeit dafür gehabt, wurde Swank zitiert. Die Schauspielerin ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet. (TT.com, dpa)