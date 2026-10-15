Erweiterbar auf 16 Ladepunkte
Tiwag eröffnet neuen Schnellladepark für Elektroautos in St. Johann
Tiwag-Vorstand Michael Kraxner, Bürgermeister Stefan Seiwald und Tinext-Geschäftsführer Andreas Burger (von links) eröffneten gemeinsam den E-Ladepark in St. Johann.
© Tiwag/Berger
Mit der Eröffnung des neuen E-Ladeparks in St. Johann in Tirol baut die Tiwag Next Energy Solutions Gmbh (Tinext) ihre Ladeinfrastruktur in Tirol weiter aus. Am neuen Standort stehen acht Schnellladesäulen zur Verfügung.
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