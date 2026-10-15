Stans und Fügenberg: Neue Gemeindespitzen offiziell angelobt

In Stans und Fügenberg sind die neuen Gemeindevertreter offiziell im Amt. Bezirkshauptmann Michael Brandl gelobte den neuen Stanser Bürgermeister Gerhard Meixner sowie die Vizebürgermeister beider Orte an.

Stans, Fügenberg - In der Gemeinde Stans übernimmt Gerhard Meixner das Ruder als Ortschef. Nach seiner Wahl durch den Gemeinderat leistete er vor Bezirkshauptmann Michael Brandl das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung. Als Stellvertreter steht ihm künftig Daniel Ludwig zur Seite. Der Führungswechsel markiert zugleich den Abschied von Michael Huber, der nach 23 Jahren in der Stanser Kommunalpolitik sein Amt übergab und bei der Angelobung anwesend war.

„Die Übernahme eines politischen Amtes auf Gemeindeebene ist mit Verantwortung verbunden. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie ihre Stellvertretungen sind Ansprechpartner für die Bevölkerung und gestalten die Entwicklung ihrer Gemeinden mit. Ich gratuliere Gerhard Meixner und Daniel Ludwig zu ihren Funktionen und wünsche ihnen für die Aufgaben Erfolg sowie eine Zusammenarbeit“, betonte Bezirkshauptmann Brandl.

An der BH Schwaz wurde der neue Stanser Bürgermeister Gerhard Meixner (l.) gemeinsam mit dem neuen Vizebürgermeister Daniel Ludwig angelobt. © Land Tirol / Hotter

Dem scheidenden Bürgermeister dankte der Bezirkshauptmann: „Gleichzeitig danke ich Michael Huber für seinen Einsatz und sein Engagement im Dienste der Gemeinde Stans. 23 Jahre arbeitete er in der Gemeindepolitik – Projekte und Herausforderungen waren es, die Michael Huber mitgestaltete. Eine Zeit, die nun zu Ende geht – ich wünsche Michael Huber alles Gute für seine Zukunft.“

Verstärkung auch in Fügenberg