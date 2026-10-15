Wenn Musik Menschen verbindet: Gospel-Workshop in Stans wird wiederholt

Rhythmus, Gesang und ein starkes Gemeinschaftsgefühl prägten den kürzlich veranstalteten Gospel-Workshop im Gemeinde- und Vereinezentrum Stans. Der Staner Chor und Bruder Justus von St. Georgenberg hatten zum gemeinsamen Musizieren eingeladen – mit so großer Resonanz, dass eine Wiederholung des Projekts bereits in Planung ist.

Stans - In entspannter Atmosphäre kamen am 10. Oktober Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jung bis Alt zusammen, um gemeinsam in die Welt der Gospelmusik einzutauchen. Dabei standen nicht nur Gesang und Rhythmus im Mittelpunkt, sondern auch Tanz, Klang sowie das gemeinsame musikalische Erlebnis. Die offene Gestaltung des Workshops ermöglichte es allen Anwesenden, Neues auszuprobieren, eigene Akzente einzubringen und die eigene Stimme zu entdecken.

Musik verbindet

Die bunte Mischung der Beteiligten machte deutlich, dass Musik Generationen und Menschen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen mühelos miteinander verbindet. Es wurde nicht nur intensiv geprobt, sondern auch viel gelacht. Der Staner Chor und Bruder Justus schufen damit einen musikalischen Begegnungsraum, der von Offenheit geprägt war und den Alltagsstress für einige Stunden in den Hintergrund treten ließ.

Obmann Josef Gasteiger, Bruder Justus, Chorleiterin Christiane Leutgeb, Bürgermeister Gerhard Meixner (v. l.) © Staner Chor