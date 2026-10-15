Dreifache MINT-Power: Neues Labor-Netzwerk im Bezirk Schwaz eröffnet

Programmieren, tüfteln, Roboter bauen: Der neue MINT-Knotenpunkt im Bezirk Schwaz bündelt ab sofort die Kräfte von drei Standorten. Mit der Eröffnung im Schulzentrum Schwaz Mitte steht das schulübergreifende Bildungsangebot allen Kindern und Jugendlichen der Region offen.

SCHWAZ, FÜGEN. Drei Schulen, ein gemeinsames Ziel: Das Fachwissen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – kurz MINT – im gesamten Bezirk zugänglich zu machen. Dafür haben sich die Volksschule Fügen, die Mittelschule 1 Schwaz und die Polytechnische Schule Schwaz im Verein „MINT Bezirk Schwaz“ zusammengeschlossen. Zur Eröffnung im Auditorium des Schulzentrums Schwaz Mitte präsentierten die Schulleitungen Heiko Kromp (PTS Schwaz), Sonja Holly (VS Fügen) und Barbara Egger (MS 1 Schwaz) die Idee hinter den neuen MINT-Labs. Den musikalischen Auftakt gestalteten Schülerinnen und Schüler der MS 1 mit dem Stück „Connected“, das Musiklehrer Alexander Schett eigens für die Vernetzung der Schulen komponiert hatte.

Drei Standorte, drei Schwerpunkte

Das Angebot richtet sich an Schulklassen aus dem gesamten Bezirk, wobei ein besonderer Fokus auf den Volksschulen liegt. Jedes der drei Labs bringt dabei seine eigenen Stärken ein:

PTS Schwaz: Im Automatisierungs-Lab dreht sich alles um Pneumatik, Steuerungstechnik und moderne Robotik.

Im Automatisierungs-Lab dreht sich alles um Pneumatik, Steuerungstechnik und moderne Robotik. MS 1 Schwaz: Das Kreativ Labor deckt eine breite Palette von 3D-Druck und Lasertechnik über Programmierung bis hin zu naturwissenschaftlichen Experimenten ab.

Das Kreativ Labor deckt eine breite Palette von 3D-Druck und Lasertechnik über Programmierung bis hin zu naturwissenschaftlichen Experimenten ab. VS Fügen: Neben Workshops vor Ort kommt ein „DigiMINT Coach“ direkt an andere Schulen im Bezirk. Zudem können Lehrkräfte spezielles MINT-Equipment für ihren Unterricht ausleihen.

LR Cornelia Hagele (Mitte) mit den SchuldirektorInnen Barbara Egger (MS 1 Schwaz) und Heiko Kromp (PTS Schwaz) © PTS Schwaz

Das eigene Ausprobieren steht an allen drei Standorten im Vordergrund. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Mit den MINT-Labs im Bezirk Schwaz setzen wir einen Schritt im Zuge der Tiroler MINT-Strategie: Kinder und Jugendliche können experimentieren, programmieren, an Robotern basteln und Lösungen entwickeln. Die beteiligten Labs öffnen ihre Räume, Ausstattung und Kompetenzen für Schulen im Bezirk. So entsteht ein schulübergreifendes Netzwerk, das Ressourcen bündelt und Kindern einen praxisnahen Zugang zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ermöglicht.“

Breite Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Das Projekt basiert auf der Zusammenarbeit zahlreicher Partner. Neben Land Tirol, Bund, Europäischer Union und der Bildungsdirektion – vertreten durch Schulqualitätsmanagerin Judith Graziadei – unterstützen auch die Gemeinden das Bildungsnetzwerk. Bei der Eröffnung betonten unter anderem Bürgermeisterin Victoria Weber (Schwaz), Bürgermeister Dominik Mainusch (Fügen) sowie Werner Hechenblaikner vom Regionalmanagement Schwaz den Wert der Initiative. Zudem engagieren sich regionale Wirtschaftsbetriebe wie NOBUGS, Binderholz, INNIO Jenbacher, Adler, Tyrolit, Rieder und die Sparkasse im Trägerverein.