Schwaz kürzt Schließtage: Kinderbetreuung künftig auch in den Osterferien

Der Schwazer Gemeinderat zieht die Zügel in der Kinderbetreuung an und entlastet Familien: Die städtischen Einrichtungen haben künftig auch in den Osterferien geöffnet. Zudem erhöht die Silberstadt die finanziellen Förderungen für private Träger und führt eine neue Ordnung für mehr Transparenz ein.

Schwaz - Die Stadtgemeinde Schwaz verringert die Schließtage in den städtischen Kinderbildungseinrichtungen von 22 auf 17 Tage pro Jahr. Ein spürbarer Vorteil für berufstätige Eltern: Die Betreuung läuft künftig auch während der Osterferien nahtlos weiter. Zugesperrt bleibt es damit nur noch in den Weihnachtsferien sowie in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Bürgermeisterin Victoria Weber sieht darin eine gezielte Entlastung: „Wir setzen uns mit der Anzahl an Ferientagen und den Herausforderungen für berufstätige Eltern auseinander. Die Einrichtungen auch in den Osterferien zu öffnen, ist ein Signal für all jene, die ihre Kinder betreut wissen und ihrer Arbeit nachgehen möchten.“

Geldspritze für private Einrichtungen

Weil die Stadt das Betreuungsnetz nicht alleine knüpfen kann, baut Schwaz auf den Schulterschluss mit privaten Partnern. Da auch diese mit steigenden Personal- und Betriebskosten kämpfen, beschloss der Gemeinderat eine Anhebung der sogenannten „Pro-Schwazer-Kind-Subvention“. Die höhere Förderung soll den freien Trägern Planungssicherheit verschaffen, pädagogische Schwerpunkte sichern und Betreuungsplätze im gesamten Stadtgebiet langfristig garantieren.

Neue Ordnung schafft klare Spielregeln