Mehrkosten gerechtfertigt?
Rechnung mit Beigeschmack: Darum droht der Streit um Kinderbetreuung jetzt zu eskalieren
Der Städtebund-Tirol zeichnet durch das neue Kinderbetreuungsgesetz Mehrkosten von fast 43 Mio. € nach – für das Land will diese Rechnung aber alles andere als aufgehen.
© Falk
Das Land hat allen Kindern ab dem zweiten Geburtstag einen Betreuungsplatz versprochen. Doch wie hoch sind die Mehrkosten tatsächlich? Das Land zweifelt die ausladende Rechnung des Städtebundes an.
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