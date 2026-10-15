Mehrkosten gerechtfertigt?

Rechnung mit Beigeschmack: Darum droht der Streit um Kinderbetreuung jetzt zu eskalieren

Der Städtebund-Tirol zeichnet durch das neue Kinderbetreuungsgesetz Mehrkosten von fast 43 Mio. € nach – für das Land will diese Rechnung aber alles andere als aufgehen.
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Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

Das Land hat allen Kindern ab dem zweiten Geburtstag einen Betreuungsplatz versprochen. Doch wie hoch sind die Mehrkosten tatsächlich? Das Land zweifelt die ausladende Rechnung des Städtebundes an.

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