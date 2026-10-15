Vor Europa-League-Duell mit Milan
Demütiger Tiroler Neo-Teamspieler Zawieschitzky: „Jedes Match ist ein Leckerbissen“
Hatte trotz einer Adduktorenverletzung bislang im Fußball-Herbst jede Menge Grund zum Lachen: Christian Zawieschitzky.
© GEPA pictures/ Kevin Kada
Es ist noch offen, ob Christian Zawieschitzky im Europa-League-Heimspiel gegen den AC Milan heute (18.45 Uhr) das Salzburger Tor hütet. Am steilen Aufstieg des 19-jährigen Tiroler Team-Debütanten gibt es aber nichts zu rütteln.
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