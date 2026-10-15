Zwei Lotto-Sechser: Tiroler Gewinner erhält 600.000 Euro

Zwei Tippscheine haben bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch den Sechser geknackt. Einer der beiden Gewinne ging nach Tirol, der andere nach Kärnten. Die Gewinnerinnen oder Gewinner erhalten jeweils 600.000 Euro.

Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 5, 7, 24, 33 und 35. In Tirol befand sich die Gewinnkombination auf dem zweiten von drei gespielten Tipps eines Lotto-Normalscheins. In Kärnten war der erste von sechs Quicktipps erfolgreich.

Bei der Bonus-Ziehung am Freitag geht es damit erneut um den Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Sechser. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Tipps 30.000 Euro verlost.

In der vergangenen Runde gab es keinen Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl, hier wartet nun ein Jackpot mit 140.000 Euro.

Kein Sechser bei LottoPlus

Bei LottoPlus gab es in beiden Ziehungen keinen Sechser. Die jeweilige Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. Die 24 Fünfer der ersten Ziehung erhalten jeweils 5600 Euro. Bei der zweiten Ziehung gab es 33 Fünfer, die jeweils etwas mehr als 4000 Euro gewinnen. Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen am Freitag warten jeweils 70.000 Euro auf einen Sechser.