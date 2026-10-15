Kunstkeller zeigt Alpenpflanzen
Nach über 20 Jahren: Kunstgeschichte hat wieder einen Ausstellungsraum
V.l.n.r.: Die Kuratorinnen Verena Gstir und Lisa Diliz mit dem Biologen Nikolaus Schallhart. Links hinten ist ein Preiselbeer-Gemälde von Hugo Schiechtl zu sehen.
© Axel Springer
Die erste Ausstellung im neuen Kunstkeller der Universität Innsbruck widmet sich Alpenpflanzen, ihrer Erforschung und ihrer kulturellen Bedeutung. Zugleich markiert sie die Rückkehr der Kunstgeschichte in einen eigenen Ausstellungsraum.
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