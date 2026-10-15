Grünes Licht: Dem Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden steht nichts mehr im Wege

In neun Tagen ist es soweit: Die Ski-Weltcup-Saison 2026/27 wird mit dem Riesentorlauf der Damen in Sölden eröffnet. Heute wurde dazu am Rettenbachferner die letzte Hürde genommen. Nach der Schneekontrolle mit dem Internationalen Skiverband FIS und den Veranstaltern aus Sölden gab es „grünes Licht“ für die beiden Auftakt-Rennen.

„Man muss den Leuten hier ein Kompliment machen. Sie haben hier einen unfassbaren Job gemacht. Es sind richtig gute Bedingungen sowohl für das Training diese Woche als auch für den Weltcup kommende Woche. Das Feedback der Athleten ist durch die Bank positiv. Wir können einem richtig coolen Opening entgegenblicken“, zeigte sich Max Obergruber, der Verantwortliche der Ski Austria Events, erfreut.