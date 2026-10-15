Hunderte Betroffene: Neustart stellt Arbeitstraining für Haftentlassene ein

Neustart stellt 2027 aus Budgetgründen das Arbeitstraining für Haftentlassene ein. Dem Bewährungshilfeverein fehlen wegen der Kürzungen im Doppelbudget 2027/28 nach eigenen Angaben acht Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren. Geschäftsführer Alfred Kohlberger hofft auf eine teilweise Rücknahme der Einsparungen und warnt andernfalls vor weiteren Einschränkungen bei den sozialarbeiterischen Angeboten.

Das Arbeitstraining soll Haftentlassenen den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern. Im Vorjahr wurden in Werkstätten in Wien und Linz 326 Personen betreut. Von der Schließung sind auch acht Mitarbeiter betroffen. „Soziale Absicherung und Beschäftigung sind wichtige Faktoren zur Vermeidung von Rückfällen“, betonte Kohlberger.

Justizministerin „einigermaßen überrascht“

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) zeigte sich über die Ankündigung „einigermaßen überrascht“. Zwischen Ministerium und Neustart sei vereinbart worden, Kürzungen im operativen Bereich zu vermeiden und die bisherigen Leistungen 2027 notfalls aus Rücklagen zu finanzieren.

Zudem muss Neustart den Betreuungsschlüssel anpassen. Statt der gesetzlich vorgesehenen maximal 35 Klienten je Bewährungshelfer betreute ein Mitarbeiter zuletzt durchschnittlich rund 40 Personen. Weitere Abweichungen seien wegen der finanziellen Lage zu erwarten, warnte Kohlberger.

Scharfe Kritik von Zadić