Neue Trump-Sprecherin Zacharia steht als Schwindlerin da

Kurz nach ihrem ersten Auftritt im Weißen Haus ist die neue Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, unter Druck geraten. Die "Washington Post" und andere US-Medien berichteten am Mittwoch, Zacharia habe Falschangaben in ihrem Lebenslauf gemacht. Die 41-Jährige nenne sich "Anwältin", obwohl sie offenbar in den USA keine Zulassung habe. Die Ethikorganisation Campaign for Accountability rief die Anwaltskammer Kaliforniens auf, eine Untersuchung einzuleiten.

Zacharia hatte in dem westlichen US-Staat an der Pepperdine University Jus studiert und als Assistentin eines Rechtsprofessors gearbeitet. Hinweise auf eine Anwaltszulassung in den USA gibt es in ihrem Lebenslauf nicht. Die frühere Kommentatorin des Senders Fox News habe aber bei Fernsehauftritten und in Onlinenetzwerken immer wieder erwähnt, sie sei "Anwältin", hieß es in den Medienberichten.

🎥 Video | Zweifel an Zacharias Anwaltszulassung

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Laut ihrem Profil im Karrierenetzwerk LinkedIn arbeitete Zacharia zwischen 2011 und 2013 für eine Anwaltskanzlei in Peking. Ein Journalist hatte Trump am Dienstag gefragt, in welchem US-Staat seine neue Sprecherin ihre Anwaltsprüfung abgelegt habe. Sie selbst antwortete darauf: "Als ich nach China gezogen bin."

Bei erstem Auftritt kurz angebunden und nervös

Zacharia hatte am Dienstag ihr Debüt im Presseraum des Weißen Hauses gegeben. Ihre erste Pressekonferenz beendete sie bereits nach wenigen Minuten. Nach einer längeren Stellungnahme ließ sie nur drei Fragen zu und brach die Fragerunde mit Verweis auf Präsident Donald Trumps Reise nach Alaska ab. Auffällig: Die erste Frage erhielt das rechte Onlinemedium Breitbart.

🎥 Video | Trump-Sprecherin patzt bei erster Pressekonferenz

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Unter Vorgängerin Karoline Leavitt dauerten Pressekonferenzen oft mehr als eine Stunde. Nach dem Ausschluss mehrerer Medien werfen Verbände der Trump-Regierung zuletzt Einschränkungen der Pressefreiheit vor.