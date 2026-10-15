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Rundes Jubiläum in Wörgl, Innsbruck sportelt und Spilif in Telfs: Das ist los in Tirol
(Trail)-Running und Rap: Das Wochenende in Tirol bietet sowohl für SportlerInnen als auch für Musikfans einiges.
© Henning/ Werner
Ganz golden ist der Oktober derzeit nicht, nichtsdestotrotz ist in Tirol wieder einiges los. Perfekt, um einer der vielen Veranstaltungen am Wochenende beizuwohnen. In Innsbruck etwa steht die Verleihung der Goldenen Schindel und das Heart of Trails Festival an, in Telfs wiederum sorgt die Rapperin Spilif für gute Stimmung. In Wörgl steht ein 30er an und die Haiminger Markttage gehen in ihre zweite Runde.
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