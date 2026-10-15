Michel Friedmann eröffnet Österreichs größtes Literaturtreffen

Die Buch Wien setzt heuer verstärkt auf politische Debatten. Zur Eröffnung spricht Michel Friedman, als prominenter Gast wird unter anderem Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai erwartet.

Die Buch Wien will sich heuer nicht nur als Literaturmesse, sondern auch als Ort für gesellschaftliche Debatten positionieren. Die von 25. bis 29. November stattfindende Veranstaltung verstehe sich als „Zentrum für Meinungsfreiheit, Diskussion und Information“, erklärte Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels.

Die Eröffnungsrede hält der deutsche Publizist Michel Friedman. Unter dem Titel „Jeder ist Jemand“ erinnert er laut Veranstaltern an das Versprechen nach der Shoah, „dass nie mehr ein Mensch entscheiden soll, ob ein Mensch ein Mensch ist“.

Die demokratiepolitische Bedeutung von Kulturjournalismus

Nach der offiziellen Eröffnung durch Kulturminister Andreas Babler spricht der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig über die Bedeutung des Kulturjournalismus für die Demokratie. Außerdem wird erstmals der Deutsch-Österreichische Lyrikpreis verliehen. Die Auszeichnung überreichen der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Österreichs Staatssekretär Sepp Schellhorn.

Diskussionskultur in einer polarisierten Welt

In zahlreichen Gesprächsformaten stehen politische und gesellschaftliche Entwicklungen im Mittelpunkt. Erwartet werden unter anderem Altbundespräsident Heinz Fischer, Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter, Publizist Roger de Weck und Extremismusforscherin Julia Ebner.

Diskutiert werden Themen wie Autokratien, Tech-Oligarchen, Künstliche Intelligenz, die Sicherheit Europas sowie die Auswirkungen der US-Zwischenwahlen. „Je polarisierter unsere Gesellschaft wird, desto mehr solcher Orte braucht es“, wird Buch-Wien-Geschäftsführer Patrick Zöhrer zitiert.

Schwerpunkt zur Ukraine

Zu den prominentesten literarischen Gästen zählt Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai. Das Literaturprogramm wird heuer unter anderem vom Literaturkritiker und ehemaligen ORF-Topos-Redakteur Florian Baranyi mitgestaltet.

Neu im Programm ist die Reihe „Update Ukraine“. Dafür werden zwölf ukrainische Gäste erwartet, darunter die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matviichuk und der Schriftsteller Serhij Zhadan, der 2025 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wurde. Kuratiert wird der Schwerpunkt von der in Wien lebenden Autorin Tanja Maljartschuk; die Gesamtleitung liegt bei dem langjährigen ehemaligen Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille.

Tschechien wird 2027 erstes Gastland

Zugleich blickt die Buch Wien bereits über das heurige Jahr hinaus. 2027 soll mit Tschechien erstmals ein offizielles Gastland präsentiert werden. Erste Details dazu wollen die Veranstalter am Eröffnungsabend bekanntgeben.

Die Buch Wien hatte 2025 mit 72.000 Besucherinnen und Besuchern an fünf Messetagen einen Rekordwert erreicht. (TT, APA)