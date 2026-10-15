Duell der klügsten Köpfe: Österreichs Quiz-Szene kommt in Innsbruck zusammen

Zum zehnten Mal finden am Wochenende die Österreichische Quiz-Meisterschaften statt – zum vierten Mal in Innsbruck. Damit wird die Olympiaworld zum Mekka der Quiz-Fans und Rätsel-Freunde. Anmeldungen sind bis zum Beginn am Freitagabend möglich.

Innsbruck – Zum vierten Mal machen Österreichs Quizmeisterschaften am Wochenende Halt in Innsbruck – damit feiert das Event „QuizAustria“ sein zehnjähriges Bestehen in Tirol.

Von Freitag bis Sonntag stehen Wissen, Grübeln und Rätselraten dann in der Olympiaworld im Mittelpunkt. Die TeilnehmerInnen – Anmeldungen sind noch bis Eventbeginn möglich – gehen in den Diziplinen Einzelquiz, Doppel, Teambewerb, Buzzer (auf Zeit) und im Bundesländer-Wettbewerb an den Start. Zu gewinnen gibt es Meistertitel, handgefertigte Trophäen, Tombola-Preise sowie KandidatInnenplätze für die Sendung „Quizjagd“ auf ServusTV.

Das Programm im Detail: Freitag, 16. Oktober: 19 Uhr: Alpenquiz Qualifikation Österreich

20 Uhr: Bundesländer-Bewerb und Parallel-Bewerb Samstag, 17. Oktober: 10 Uhr: Alpenquiz Vorrunde

14.30 Uhr: Alpenquiz Finale

17 Uhr: Buzzer-Vorrunde

19 Uhr: Teambewerb

22 Uhr: Buzzer-Finale Sonntag, 18. Oktober: 11 Uhr: Doppel

13.30 Uhr: Einzel Vorrunde

15 Uhr: Einzel Finale Tickets: Tages-Ticket: 7 Euro pro Person

Wochenend-Ticket (alle Bewerbe): 20 Euro pro Person Interessierte können sich per Mail unter office@quizaustria.at anmelden. Weitere Infos gibt's unter quizaustria.at oder auf der Webseite des Österreichischen Quizverbands ÖQV.