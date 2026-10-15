Duell der klügsten Köpfe: Österreichs Quiz-Szene kommt in Innsbruck zusammen
Zum zehnten Mal finden am Wochenende die Österreichische Quiz-Meisterschaften statt – zum vierten Mal in Innsbruck. Damit wird die Olympiaworld zum Mekka der Quiz-Fans und Rätsel-Freunde. Anmeldungen sind bis zum Beginn am Freitagabend möglich.
Innsbruck – Zum vierten Mal machen Österreichs Quizmeisterschaften am Wochenende Halt in Innsbruck – damit feiert das Event „QuizAustria“ sein zehnjähriges Bestehen in Tirol.
Von Freitag bis Sonntag stehen Wissen, Grübeln und Rätselraten dann in der Olympiaworld im Mittelpunkt. Die TeilnehmerInnen – Anmeldungen sind noch bis Eventbeginn möglich – gehen in den Diziplinen Einzelquiz, Doppel, Teambewerb, Buzzer (auf Zeit) und im Bundesländer-Wettbewerb an den Start. Zu gewinnen gibt es Meistertitel, handgefertigte Trophäen, Tombola-Preise sowie KandidatInnenplätze für die Sendung „Quizjagd“ auf ServusTV.
Das Programm im Detail:
Freitag, 16. Oktober:
- 19 Uhr: Alpenquiz Qualifikation Österreich
- 20 Uhr: Bundesländer-Bewerb und Parallel-Bewerb
Samstag, 17. Oktober:
- 10 Uhr: Alpenquiz Vorrunde
- 14.30 Uhr: Alpenquiz Finale
- 17 Uhr: Buzzer-Vorrunde
- 19 Uhr: Teambewerb
- 22 Uhr: Buzzer-Finale
Sonntag, 18. Oktober:
- 11 Uhr: Doppel
- 13.30 Uhr: Einzel Vorrunde
- 15 Uhr: Einzel Finale
Tickets:
- Tages-Ticket: 7 Euro pro Person
- Wochenend-Ticket (alle Bewerbe): 20 Euro pro Person
Interessierte können sich per Mail unter office@quizaustria.at anmelden. Weitere Infos gibt's unter quizaustria.at oder auf der Webseite des Österreichischen Quizverbands ÖQV.
Das Event veranstaltet der Österreichische Quizverband (ÖQV), der seinen Sitz in Innsbruck hat. Eingeladen sind nicht nur ÖQV-Mitglieder, sondern alle Interessierten – vom Quiz-Profi bis zum Hobby-Quizzer. Anmeldungen sind per Mail unter office@quizaustria.at möglich. (TT)
Kommentare