Herzinfarkt bei „Mei liabste Weis“: Presserat rügt oe24 nach Berichterstattung

Ende März hat der Musiker Toni Maier während der ORF-Live-Sendung „Mei liabste Weis“ einen Herzinfarkt erlitten. Der 77-jährige Musiker brach während des Live-Auftritts plötzlich zusammen, Sanitäter eilten herbei und leisteten Erste Hilfe.

Die Plattform oe24 veröffentlichte daraufhin einen Onlineartikel mit zwei Fotos, die den Mann in der betreffenden Situation zeigen – u.a. mit Griff an die Brust und schmerzverzerrtem Gesicht.

Damit hat das Medium in puncto Persönlichkeitsschutz gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstoßen, lautet nun das Urteil des Presserats nach der Beschwerde einer Leserin.

„Der Musiker steht zwar in der Öffentlichkeit und verfügt über einen gewissen Bekanntheitsgrad. (...) Gerade wenn es wie im vorliegenden Fall um den Kernbereich des Persönlichkeitsschutzes geht, sind jedoch auch prominente Personen gegenüber Eingriffen durch Medien geschützt“, hält der Senat 1 des Selbstkontrollorgans in einer Aussendung am Donnerstag fest.

Die Veröffentlichung der beiden Bilder habe „in erster Linie der Befriedigung der Sensationsinteressen gewisser Leserinnen und Leser“ gedient.