Trüffel und Genuss: Kitzbühel feierte kulinarische Verbindung mit dem Piemont
Vier Tage lang stand der Kitzbüheler Stadtpark im Zeichen der feinen Küche: Bei der sechsten Auflage von „KITZ Kulinarik x Piemont“ trafen vom 8. bis 11. Oktober heimische Spezialitäten auf Delikatessen aus Norditalien – selbst angekündigter Regen hielt die Besucher nicht vom Schlemmen ab.
Kitzbühel – Frisch geriebener Alba-Trüffel, Trüffelrisotto direkt aus dem Kinara-Käselaib und Pizza al Tartufo: Die Standbetreiber verwandelten den Stadtpark in einen belebten Treffpunkt für Feinschmecker. Ergänzt wurde das gastronomische Angebot durch piemontesische Weine, Gin, Grappa, süße Trüffelpralinen sowie regionale Schmankerl aus Kitzbühel. Das Event diente damit erneut als Kulisse für die direkte Zusammenarbeit zwischen heimischen Betrieben und Produzenten aus der italienischen Partnerregion.
Trüffelhunde und italienische Klänge
Neben dem Essen prägte italienische Lebensfreude das Geschehen im Park. Musikalische Beiträge von Duo Sapori und Piceno Brass sorgten für die passende Untermalung. Ein optisches Highlight bildeten die Vorführungen der Trüffelhunde, die dem Publikum die traditionelle Suche nach den wertvollen Knollen anschaulich demonstrierten.
Die Veranstaltung ist Teil des Formats „Culinary Delights“ im Rahmen des Markenbildungsprozesses #wirsindKitzbühel, das die regionale Wertschöpfung stärken soll. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser betont: „Mit KITZ Kulinarik x Piemont bringen wir die kulinarische Vielfalt Kitzbühels und die Spezialitäten des Piemont zusammen. Die Verbindung von regionaler Qualität engagierten Betrieben und italienischer Lebensfreude macht den Charakter dieses Formats aus.“
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