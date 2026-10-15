Einbruch in Innsbrucker Imbiss-Lokal: Mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen

Ein Imbisslokal im Innsbrucker Stadtteil Mühlau wurde in der Nacht auf Donnerstag Schauplatz eines Einbruchs. Laut Polizei sollen drei unbekannte Täter gegen 2 Uhr die Schiebetür im Eingangsbereich gewaltsam aufgebrochen haben. Dann hätten sie aus der Kassa einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag gestohlen – also mindestens 1000 Euro.