Decke eingestürzt: Fünf Arbeiter in Südtirol teils schwer verletzt

Bei Arbeiten an einem Rohbau in Lana stürzte am Donnerstag vermutlich eine Decke ein. Ein Großeinsatz war die Folge.

Bei einem Baustellenunfall in der Industriezone der Stadt Lana in Südtirol sind am Donnerstagvormittag fünf Arbeiter verletzt worden, zwei davon offenbar schwer. Wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, stürzte auf einer Baustelle die Decke eines Rohbaus ein.

„Die fünf Arbeiter führten gerade auf der Verschalung Arbeiten durch, als die Verschalung bzw. die Eisenverkleidung in sich zusammengebrochen sind“, wurde Bürgermeister Helmut Taber zitiert. Drei Männer erlitten demnach erhebliche, zwei schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

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