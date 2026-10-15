In Klinik gebracht
Radfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter am Innsbrucker Hauptbahnhof verletzt
Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer am Südtiroler Platz in Innsbruck leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Norden. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam ihr ein E-Scooter-Lenker entgegen. Dabei kam es zur Kollision. Laut Polizei blieb der bis dato unbekannte Lenker nicht stehen, sondern fuhr einfach weiter.
Die Rettungskräfte versorgten die leicht verletzte Radfahrerin und brachten sie anschließend in die Universitätsklinik Innsbruck. Eine nähere Beschreibung des geflüchteten E-Scooter-Fahrers lag zunächst nicht vor. (TT.com)