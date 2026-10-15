Radfahrerin bei Zusammenstoß mit E-Scooter am Innsbrucker Hauptbahnhof verletzt

Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer am Südtiroler Platz in Innsbruck leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Norden. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam ihr ein E-Scooter-Lenker entgegen. Dabei kam es zur Kollision. Laut Polizei blieb der bis dato unbekannte Lenker nicht stehen, sondern fuhr einfach weiter.