Media Analyse: Tiroler Tageszeitung bleibt die klare Nummer 1 in Tirol

Mit 48,3 Prozent Reichweite in Nordtirol übernimmt die Tiroler Tageszeitung den Spitzenplatz am Tageszeitungsmarkt. Fast jeder zweite Tiroler beziehungsweise jede zweite Tirolerin informiert sich über die Kanäle der TT.

Die Tiroler Tageszeitung und ihre digitalen Angebote erreichen bei der aktuellen Media Analyse 2026 zusammen 384.000 Menschen österreichweit. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol informiert sich fast jede/r Zweite (48,3 %) über die Kanäle der TT – damit übernimmt sie klar die Führung im Vergleich mit den Mitbewerbern. Ob gedruckt oder auf tt.com: Die Tirolerinnen und Tiroler vertrauen der Tiroler Tageszeitung, betont Matthias Krapf, Geschäftsführer der Moser Holding.