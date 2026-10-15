Media Analyse: Tiroler Tageszeitung bleibt die klare Nummer 1 in Tirol
Mit 48,3 Prozent Reichweite in Nordtirol übernimmt die Tiroler Tageszeitung den Spitzenplatz am Tageszeitungsmarkt. Fast jeder zweite Tiroler beziehungsweise jede zweite Tirolerin informiert sich über die Kanäle der TT.
Die Tiroler Tageszeitung und ihre digitalen Angebote erreichen bei der aktuellen Media Analyse 2026 zusammen 384.000 Menschen österreichweit. Im Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol informiert sich fast jede/r Zweite (48,3 %) über die Kanäle der TT – damit übernimmt sie klar die Führung im Vergleich mit den Mitbewerbern. Ob gedruckt oder auf tt.com: Die Tirolerinnen und Tiroler vertrauen der Tiroler Tageszeitung, betont Matthias Krapf, Geschäftsführer der Moser Holding.
Die Ergebnisse auf einen Blick:
- Nr. 1 in Tirol: Mit 384.000 Leserinnen und Lesern über Print und Online ist die TT die reichweitenstärkste Tageszeitung in Tirol.
- Klare Führung in Nordtirol: Mit 48,3 % Reichweite im Kernmarkt Nordtirol liegt die TT deutlich vor den Mitbewerbern am Tageszeitungsmarkt. Kronen Zeitung (25,8 %) und Standard (10,3 %) folgen mit großem Abstand.
- Beliebt bei Frauen: In Nordtirol lesen 49,7 % der Frauen die TT, bei den Männern sind es 46,9 %.
- Über Generationen hinweg: In Nordtirol erreicht die TT zusätzlich 38,7 % bei den 30- bis 39-Jährigen und 43,8 % der 40- bis 49-Jährigen. Bei den 50- bis 59-Jährigen liest fast jede Zweite und jeder Zweite die TT (49,8 %), bei den Über-70-Jährigen sind es 68,4 %.
Die Media-Analyse 2026-I wurde über einen Zeitraum von 24 Monaten (Juli 2024 bis Juni 2026) erhoben und basiert auf einer Studie, für die ca. 16.000 Interviews mit Personen ab 14 Jahren durchgeführt wurden. Die Reichweitenwerte unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. (TT)
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