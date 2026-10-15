Eine Autorin und das Terrorgesetz: Sally Rooney verschwindet vom britischen Markt

Die Irin Sally Rooney zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Jetzt nimmt ihr Verlag ihre millionenfach verkauften Bücher aus dem Handel. Was steckt dahinter?

Eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Gegenwart verschwindet vom britischen Buchmarkt. Der Verlag Faber wird die Werke von Sally Rooney im Vereinigten Königreich künftig „in keinem Format“ mehr ausliefern. In anderen Ländern bleiben sie erhältlich.

Mit Rooneys Büchern hat der Verkaufsstopp nichts zu tun. Es geht um die politische Haltung der irischen Autorin. Rooney, die mit dem Bestseller „Normale Menschen“ auch im deutschen Sprachraum bekannt wurde, unterstützt Palestine Action, eine Gruppe, die in Großbritannien seit Juli 2025 nach dem Terrorgesetz verboten ist.

Die 35-Jährige hatte bereits im August vergangenen Jahres angekündigt, Palestine Action weiterhin zu unterstützen und dafür auch Einnahmen aus ihren Büchern und deren BBC-Verfilmungen zu verwenden.

Sie wusste, welche Folgen das haben könnte. Schon in einer Zeugenaussage vor dem High Court warnte Rooney davor, dass ihre Bücher aus britischen Geschäften verschwinden und neue Werke dort womöglich nicht mehr erscheinen könnten. Im September 2025 sagte sie aus Sorge vor einer Festnahme die Reise zu einer Preisverleihung in London ab.

Sally Rooney, Jahrgang 1991, wurde mit „Gespräche mit Freunden“ (2017) bekannt. Der internationale Durchbruch folgte mit „Normale Menschen“ (2018). © IMAGO/Fredrik Sandberg/TT

Verlag kann Rooney nicht mehr bezahlen

Der Verlag Faber steht vor dem Problem, Rooneys Bücher verkaufen, die Autorin dafür aber nicht bezahlen zu können. Nach Angaben des Verlags dürfen die in Großbritannien erzielten Einnahmen unter den gegebenen Umständen nicht an sie weitergeleitet werden.

Ein Werk anzubieten, ohne dessen Urheberin bezahlen zu können, sei „unzumutbar“.

Rooney sagte dem Guardian, die Erfüllung ihrer britischen Verlagsverträge könne inzwischen „eine schwere Straftat“ darstellen. Sie habe ihre Überzeugungen stets offengelegt und sei bereit, die Folgen zu tragen. Die Einstellung des Vertriebs erfolge mit ihrer vollen Zustimmung.

Protest gegen Waffenlieferungen an Israel

Palestine Action versteht sich als Direktaktionsbewegung gegen Unternehmen, die nach Ansicht der Gruppe an Waffenlieferungen an Israel beteiligt sind. Ihre Aktivisten besetzen und beschädigen Firmengebäude und andere Einrichtungen. Kurz vor dem Verbot im Juli 2025 waren Mitglieder mutmaßlich in den Militärstützpunkt Brize Norton eingedrungen und hatten Flugzeuge beschädigt.

Seit der Einstufung als Terrororganisation ist es in Großbritannien strafbar, Palestine Action zu unterstützen. Auf die Bereitstellung von Geld für eine verbotene Organisation können bis zu 14 Jahre Haft stehen. In Irland, wo Rooney lebt, ist die Gruppe hingegen nicht verboten.

Britischer Verkaufserfolg

Dass ausgerechnet Rooney den britischen Markt verlässt, gibt dem Fall zusätzliches Gewicht. Ihre Bücher gehören dort zu den großen literarischen Verkaufserfolgen der vergangenen Jahre. „Normale Menschen“ wurde in Großbritannien mehr als eine Million Mal verkauft, „Gespräche mit Freunden“ und „Schöne Welt, wo bist du“ jeweils mehr als 500.000 Mal. Die BBC-Adaption von „Normale Menschen“ war 2020 die meistgestreamte Serie des Senders.

Huda Ammori, Mitgründerin von Palestine Action, bezeichnete den Rückzug von Rooneys Büchern als einen „neuen Tiefpunkt“ im Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Verbot bleibt juristisch umstritten

Über die Rechtmäßigkeit des Verbots von Palestine Action ist noch nicht endgültig entschieden. Der High Court erklärte es im Februar für rechtswidrig, im Juni hob das Berufungsgericht dieses Urteil wieder auf. Am 4. und 5. November verhandelt der Supreme Court.

Seit dem Verbot wurden nach einer Zählung des Guardian mehr als 3700 Menschen festgenommen, viele von ihnen wegen öffentlich gezeigter Unterstützungsbotschaften. Rund 2500 Personen wurden angeklagt. Zu einer Verhandlung kam es bislang nicht.