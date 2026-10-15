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250-Euro-Zuschuss vom Land
Frist läuft in Tirol bald ab: So kann man sich den Heizkostenzuschuss noch holen
250 Euro gibt es vom Land für einkommensschwache Haushalte.
© canva
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