Tödlicher Alpinunfall in Südtirol: Wanderer stürzte 100 Meter in die Tiefe

Bei einem Alpinunfall in Schnals in Südtirol ist am Donnerstagnachmittag ein Wanderer ums Leben gekommen. Wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, war der Mann gemeinsam mit einem weiteren Bergsteiger vom Gipfel der Kirchbach-Spitze ins Tal unterwegs, als er ausrutschte und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte.