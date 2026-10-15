Absturz in Schnals
Tödlicher Alpinunfall in Südtirol: Wanderer stürzte 100 Meter in die Tiefe
Bei einem Alpinunfall in Schnals in Südtirol ist am Donnerstagnachmittag ein Wanderer ums Leben gekommen. Wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, war der Mann gemeinsam mit einem weiteren Bergsteiger vom Gipfel der Kirchbach-Spitze ins Tal unterwegs, als er ausrutschte und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte.
Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab. Für den Verunglückten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Im Einsatz standen laut stol.it die Bergrettung Schnals, der Notarzthubschrauber „Pelikan 3“ sowie die Finanzwache Schlanders. Informationen zur Identität des Verunglückten lagen zunächst nicht vor. (TT.com)