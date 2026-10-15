Auto drohte bei Hochzirl abzustürzen: 87-Jähriger rettete sich rechtzeitig

Auf der Zufahrtsstraße nach Hochzirl drohte am Donnerstagnachmittag ein Pkw abzustürzen. Der 87-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Ein Pkw drohte am Donnerstagnachmittag auf der Zufahrtsstraße nach Hochzirl abzustürzen. Der 87-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Als die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr eintraten, befand sich der Mann bereits außerhalb des Autos, so die Polizei. Die Feuerwehr Zirl sicherte den Wagen dann gegen ein weiteres Abrutschen. Anschließend barg ein Abschleppdienst das Fahrzeug.