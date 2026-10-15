Auf Kosten von Hotel: Mitarbeiter soll Handys bestellt und weiterverkauft haben

Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in Seefeld steht im Verdacht, elf Mobiltelefone auf Kosten seines Arbeitgebers bestellt und anschließend weiterverkauft zu haben. Der Warenwert belief sich laut Polizei auf mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 9.20 Uhr über den Fall informiert. Der Mann war als Einkäufer des Hotels beschäftigt. In dieser Funktion soll er die Mobiltelefone über das hoteleigene Bestellsystem bestellt und an seine Arbeitsadresse liefern lassen haben.