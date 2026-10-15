Auf Kosten von Hotel: Mitarbeiter soll Handys bestellt und weiterverkauft haben
Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in Seefeld steht im Verdacht, elf Mobiltelefone auf Kosten seines Arbeitgebers bestellt und anschließend weiterverkauft zu haben. Der Warenwert belief sich laut Polizei auf mehr als 10.000 Euro.
Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 9.20 Uhr über den Fall informiert. Der Mann war als Einkäufer des Hotels beschäftigt. In dieser Funktion soll er die Mobiltelefone über das hoteleigene Bestellsystem bestellt und an seine Arbeitsadresse liefern lassen haben.
Zudem soll der 34-Jährige bei einem Onlineversandhändler eine eigene Bestellliste eingerichtet haben, so die Polizei. Dort waren die Kreditkartendaten des Hotels hinterlegt. Das Dienstverhältnis des Mannes wurde inzwischen gekündigt. Bei seiner polizeilichen Einvernahme zeigte er sich umfassend geständig. Er gab an, die Mobiltelefone um einen hohen vierstelligen Eurobetrag weiterverkauft zu haben. Mit dem Geld habe er seine Spielsucht finanzieren wollen. (TT.com)