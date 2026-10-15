Belastetes Liedgut
Misstöne in Kufstein: Zwei von vier Musikkapellen spielten Marsch aus NS-Zeit
Bei der Veranstaltung „Sterne der Blasmusik“ treffen die Musikkapellen wie hier am Oberen Stadtplatz bei einem Sternenmarsch aufeinander.
© TVB Kufsteinerland
Große Aufregung um die Veranstaltung „Sterne der Blasmusik“. Zwei Kapellen spielten den umstrittenen Marsch von Sepp Tanzer. Derlei Liedgut sei aus Respekt vor den Opfern des NS-Regimes nicht erwünscht, sagen Bürgermeister und seine zwei Stellvertreter.
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