Belastetes Liedgut

Misstöne in Kufstein: Zwei von vier Musikkapellen spielten Marsch aus NS-Zeit

Bei der Veranstaltung „Sterne der Blasmusik“ treffen die Musikkapellen wie hier am Oberen Stadtplatz bei einem Sternenmarsch aufeinander.
© TVB Kufsteinerland
Michael Mader

Von Michael Mader

Große Aufregung um die Veranstaltung „Sterne der Blasmusik“. Zwei Kapellen spielten den umstrittenen Marsch von Sepp Tanzer. Derlei Liedgut sei aus Respekt vor den Opfern des NS-Regimes nicht erwünscht, sagen Bürgermeister und seine zwei Stellvertreter.

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