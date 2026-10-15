Scharfe Kritik an Trump
Nobelpreisträgerin im Interview: „Dann hören wir auf zu existieren“
Oleksandra Matwijtschuk ist Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties mit Sitz in Kiew. Sie hat zahlreiche Preise erhalten, darunter den Friedensnobelpreis. Am Donnerstag sprach Matwijtschuk am MCI.
© MCI/Aaron Heimerl
Die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk wirft den USA vor, die Ukraine zur Kapitulation zwingen zu wollen. Sie fordert von Europas Entscheidungsträgern Mut.
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