Ins Krankenhaus gebracht
Bei Arbeiten an Photovoltaikanlage in Leutasch: 56-Jähriger verletzt sich schwer
Bei Arbeiten an der Batterie einer Photovoltaikanlage ist am Donnerstag in Leutasch ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Stromkreis der Anlage.
Ein 56-jähriger Österreicher ist am Donnerstag bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage in Leutasch schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am 15. Oktober gegen 11 Uhr im privaten Bereich. Der 56-Jährige arbeitete an der Batterie der hauseigenen Photovoltaikanlage. Dabei geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Stromkreis und erlitt schwere Verletzungen.
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber nach Murnau gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (TT.com)