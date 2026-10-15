Bei Arbeiten an Photovoltaikanlage in Leutasch: 56-Jähriger verletzt sich schwer

Bei Arbeiten an der Batterie einer Photovoltaikanlage ist am Donnerstag in Leutasch ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Stromkreis der Anlage.

Ein 56-jähriger Österreicher ist am Donnerstag bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage in Leutasch schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am 15. Oktober gegen 11 Uhr im privaten Bereich. Der 56-Jährige arbeitete an der Batterie der hauseigenen Photovoltaikanlage. Dabei geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Stromkreis und erlitt schwere Verletzungen.