Arbeitsunfall in Westendorf: Zwei Männer stürzten von Leitern in Bachbett

Zwei Arbeiter sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle an der L204 in Westendorf verletzt worden. Die Männer stürzten von Leitern und kamen in einem Bachbett zu liegen. Die beiden kroatischen Staatsbürger im Alter von 46 und 51 Jahren führten Arbeiten auf der Baustelle durch. Beide standen beide jeweils auf einer Leiter.