Arbeitsunfall in Westendorf: Zwei Männer stürzten von Leitern in Bachbett
Zwei Arbeiter sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle an der L204 in Westendorf verletzt worden. Die Männer stürzten von Leitern und kamen in einem Bachbett zu liegen. Die beiden kroatischen Staatsbürger im Alter von 46 und 51 Jahren führten Arbeiten auf der Baustelle durch. Beide standen beide jeweils auf einer Leiter.
Gegen 17.30 Uhr verlor der 46-Jährige aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht. Während des Sturzes versuchte er, sich an dem unmittelbar neben ihm stehenden 51-Jährigen festzuhalten. Dadurch stürzte auch dieser von seiner Leiter.
Beide Männer kamen im Bachbett zu liegen und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die Arbeiter ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. (TT.com)